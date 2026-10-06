Spor yazarları İtalya-Türkiye maçını değerlendirdi

"FUTBOLUN HER YERİNDEN SIKINTI FIŞKIRIYOR"

Halil Özer (Milliyet): Acil olarak gölge düşmüş şu günleri geride bırakmalıyız ve yeniden başlamalıyız. Dört maç üst üste ağır maçlar. Ardından lige dönüş ve sonra Avrupa kupaları. Eylül sonu ve Ekim’in ilk haftası tarihimizin en kabus dönemlerinden birisi oldu. Sadece sahada değil dışında da kapkara olduk. Ülkenin MHK başkanı içeride. Daha ötesi var mı? Hem de sahtecilik ve mobbingten. Ortalık alev alev. Futbolun her yerinden sıkıntı fışkırıyor. Ve asıl acı olan kimsenin umurunda değil. Herkes kulüpçülük peşinde. Yani oyuncularımızın bu ortamdan etkilenmemesi mümkün mü? Tabii ki değil.