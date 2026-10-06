Spor yazarları İtalya-Türkiye maçını değerlendirdi
UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında A Milli Takımımız deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olarak 4'te 0 yaptı. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"TÜRK FUTBOLU HİÇ BU KADAR DİBE VURMAMIŞTI"
Ahmet Çakar (Sabah): Türk futbolu hiç bu kadar dibe vurmamıştı, milli takımımız iyi de oynasa kötü de oynasa art arda mağlubiyetler alıyor. Hakemler, MHK Başkan ve üyeleri tutuklanıyor. Futbolda zaten güven yoktu. Tam anlamıyla bitti. Montella utanmadan sıkılmadan görevine devam ediyor. Artık Türk futbolu için bırakın katkıyı zarar veren bir şahıs konumunda. Söylenecek fazla bir şey yok. Allah bugünlerden bizi çabuk çıkarsın diye dua edeceğiz.
"MİLLİ TAKIM EN SADIKLARDAN OLUŞMAMALI"
Uğur Meleke (Hürriyet): 11 günde 4 müsabaka oynadık. 360 dakikanın 260 dakikasını mağlup geçirdik. Kalemizde 11 gol gördük. Dört yenilgi aldık. Daha üzücü olansa şu: 44 tane de oynasak hepsini kaybedecek gibiydik maalesef. Peki Montella’nın 4 maçta 3 farklı formasyon kullanmasının sebebi ne? Henüz ideal dizilişimizi bulamamış olması mı? Milli kadronun birden fazla formasyonu başarıyla oynayacağını düşünmesi mi? Yoksa oyuncular eksildikçe yaşanan çaresizlik mi? Milli takımın en iyi oyunculardan oluşması gerekiyor, en sadıklardan ya da en sevdiğimiz arkadaşlardan değil!
"MONTELLA BİZİ ANLAMIYOR"
Turgay Demir (Fotomaç): Bu seviyede, üstelik deplasmanda oynanabilecek iyi oyunlardan birini oynadığımız halde üç gol yiyip sadece bir gol atabiliyorsak ben en başta hocaya bakarım. Çünkü mesele sadece futbolcuların ne yaptığı değil, hocanın elindeki malzemeyi nasıl kullandığıdır. İtalyan, değişikliklerde çok geç kaldı. İrfan Can'ı gereksiz yere uzun süre sahada tuttu. Maçın gidişatına müdahale etmesi gereken anlarda kenarda bekledi. A Milli Takım'ın, Montella'dan daha iyisine ihtiyacı olduğu aşikar. Bu arkadaş bizi anlamıyor... Bize bizden biri lazım.
"ŞİMDİ AYNAYA BAKMA ZAMANI"
Murat Özbostan (Sabah): A Ligi'nde bu kadar savunmasız, kırılgan ve plansız bir milli takım görüntüsü kabul edilemez. Montella ile devam edilip edilmeyeceğine TFF karar verecek; fakat hangi karar alınırsa alınsın, bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Ligimizde ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan, kariyerleri ve yetenekleri tartışılmayan oyuncuların milli forma altında bu kadar düşük seviyede kalması kabul edilemez. Şimdi aynaya bakma zamanı!
"FUTBOLUN HER YERİNDEN SIKINTI FIŞKIRIYOR"
Halil Özer (Milliyet): Acil olarak gölge düşmüş şu günleri geride bırakmalıyız ve yeniden başlamalıyız. Dört maç üst üste ağır maçlar. Ardından lige dönüş ve sonra Avrupa kupaları. Eylül sonu ve Ekim’in ilk haftası tarihimizin en kabus dönemlerinden birisi oldu. Sadece sahada değil dışında da kapkara olduk. Ülkenin MHK başkanı içeride. Daha ötesi var mı? Hem de sahtecilik ve mobbingten. Ortalık alev alev. Futbolun her yerinden sıkıntı fışkırıyor. Ve asıl acı olan kimsenin umurunda değil. Herkes kulüpçülük peşinde. Yani oyuncularımızın bu ortamdan etkilenmemesi mümkün mü? Tabii ki değil.
"BAŞARISIZLIĞIN BİR FATURASI OLMALI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): A Ligi'nde dört maçta tam 11 gol yerken, sadece 2 gol atabildik. Bu gidişat hiç iyi değil. Evet önemli eksikliklerimiz var. Ama Mancini, iki maçta da dev rotasyonlar yaparak karşımıza çıktı. Bu başarısızlığın bir faturası olmalı.
"KAFA TUTMAMIZ OLUMLUYDU"
Ömer Üründül (Sabah): Hakan-Kenan ve de Orkun'un eksiklikleri son derece sıkıntıydı. Güçlü rakiplerimizin kadroları bol alternatifliydi. Onlar eksik oyuncuları da olsa giderebilecek hamleler yapabildiler. 4 maçtan görüşüm şöyle; İtalya ve Belçika maçlarında performansımız her yönden olumsuzdu. Ama Fransa'nın yanında dün geceki maçtaki mücadele ve kafa tutmamız olumluydu.