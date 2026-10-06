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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        ABD Başkanı Trump'tan ilginç açıklama: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        ABD Başkanı Trump, İran ile savaşa ülkeye etkisine ilişkin açıklamasında, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" dedi. Trump'ın açıklamasına tepki gösteren California Valisi Newsom, "California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ülkeye etkilerini değerlendirirken, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." dedi.

        Başkan Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

        Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.

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        TRUMP'A TEPKİ: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

        Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

        Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #haberler
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