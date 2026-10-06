Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

        Rus sanal medya ünlüsü 38 yaşındaki Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasında, asli kusurlu bulunan 31 yaşındaki Onur Obut'un, önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

        Muğla'da kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı, motosiklet tutkunu, sanal medya ünlüsü Tatiana Ozolina (38), dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.

        ARKADAŞININ MOTOSİKLETİYLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı.

        REKLAM

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye götürüldü.

        "TATİANA, BANA ÇARPARAK SAVRULDU"

        Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM

        TATİANA KAZADA KUSURSUZ ÇIKTI

        İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, seyir halindeki Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un da asli kusurlu olduğu belirtildi.

        "MOTOSİKLETTE KAMERA" İDDİASI

        Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın kaskında bulunan kamera ile ilgili olarak kazayı görüp duran sürücü İ.K.'nin ifadesinde; kamerayı Obut'a verdiğini belirtmesi üzerine savcılığa başvurdu. Mahkemeye gelen sürücü İ.K., ifadesinde kamerayı görmediğini, polise verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bunun üzerine Avukat Şan, savcılığa İ.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

        REKLAM

        'İNDİRİMLE' 2 YIL 11 AY CEZA VERİLDİ

        Geçen hafta Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Onur Obut'un toplanan deliller neticesinde üzerine atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği belirtilerek, önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        "PİŞMANLIĞINI DAHİ BELİRTMEDİ"

        Avukat Ali Şan, "Sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Halihazırda gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemekteyiz. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra aileyle birlikte değerlendirme yapıp, karara itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı.

        REKLAM

        Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti" dedi.

        TANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortada olmadığını belirten Şan, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı.

        Konuyla alakalı bu kamera kaydını bulan tanık, mahkeme nezdinde ifadesini değiştirdi ve bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #muğla haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak