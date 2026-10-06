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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'den yapay zeka hamlesi: Sesinin telif hakkını almak için başvuruda bulundu

        İtalya Başbakanı Meloni'den yapay zeka hamlesi: Sesinin telif hakkını almak için başvuruda bulundu

        İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı harekete geçti. Meloni, sesinin izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Meloni'den yapay zeka hamlesi

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendini yapay zekayla oluşturulan klonlamalarına karşı korumak amacıyla sesinin telif hakkını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulundu.

        AB kurumunun pazartesi günü yayımladığı kayıtlara göre, Meloni'nin yaptığı başvuruda başbakanın İtalyanca olarak "Io sono Giorgia Meloni" ("Ben Giorgia Meloni'yim") ifadesini tekrarladığı dört saniyelik bir ses kaydı da yer alıyor.

        İtalyan gazetesi La Repubblica'nın ilk olarak duyurduğu başvuru, kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir İtalyan yetkili tarafından doğrulandı.

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        İtalya Başbakanı'nın başvurusu, şu anda inceleme aşamasında bulunuyor.

        Meloni'nin hamlesi, insan seslerini ve görüntülerini ikna edici biçimde taklit edebilen yapay zeka araçlarının hızla yayılması karşısında hükümetlerin, düzenleyici kurumların ve kamuya mal olmuş kişilerin çözüm aradığı bir dönemde geldi.

        Kaydedilen ifade, Meloni'nin 2019'da düzenlenen bir siyasi mitingde yaptığı ve daha sonra ün kazanan şu açıklamayı hatırlatıyor: "Ben Giorgia'yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben İtalyanım, ben Hristiyanım." Bu slogan İtalya'da geniş çapta tanındı ve viral bir dans remiksine ilham verdi."Io sono Giorgia" aynı zamanda Meloni'nin 2021'de yayımlanan otobiyografisinin de adı oldu.

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        Meloni'nin manipüle edilmiş görüntüleri son yıllarda internette defalarca yayıldı ve bazı durumlarda gerçekmiş gibi sunuldu.

        Meloni, yapay zeka görüntülerinin "herkesi kandırabileceği, manipüle edebileceği ve zarar verebileceği" uyarısında bulunarak, kullanıcıları internetteki içerikleri paylaşmadan önce doğrulamaya çağırdı.

        Mayıs ayında internette sahte görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Meloni, "Kendimi savunabilirim ama başka birçok kişi bunu yapamaz" dedi.

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        #Giorgia Meloni
        #Yapay Zeka
        #haberler
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