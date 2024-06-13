NASA'nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı panik yarattı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA'nın 'yanlışlıkla' canlı yayında istasyondaki bir astronotun "dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını" belirten bir ses kaydı yayınladığını, bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı.

ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.

Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.