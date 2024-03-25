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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, 150 sayı attığı maçta Pacers'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers, 150 sayı attığı maçta Pacers'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Laker, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 150-145 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:41
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        Lakers'tan 150 sayılık galibiyet!
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        NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in potasındaki Lakers, 4 oyuncusunun 25 sayı barajını geçtiği mücadelede Pacers'ı 150 sayıyla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.

        Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, LeBron James 26 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 5 asist, Austin Reaves 25 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Pacers'ta ise Pascal Siakam 36 sayı, 12 ribaunt, Myles Turner 20 sayı, 5 ribaunt, T.J. McConnell 17 sayı, 7 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 5 asistle mücadele etti.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-114

        Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 107-121

        Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 121-84

        Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 118-93

        Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-110

        Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 150-145

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