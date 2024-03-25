Gaziantep'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Halil Koca (66) yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.