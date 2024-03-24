Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kadir İnanır son dakika hastaneye kaldırıldı: Usta oyuncu inme geçirdi! Kadir İnanır son sağlık durumu - Magazin haberleri

        Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

        Kadir İnanır, evinde inme geçirdi. Usta oyuncu, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; sanatçının sağlık durumunda önemli bir gelişme yaşandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, korkuttu. İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        2

        İNME GEÇİRDİ

        Alınan bilgiye göre; bu sabah inme geçiren Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

        3

        TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK

        Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek Kadir İnanır'a, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

        Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı.

        4

        Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; sanatçının sağlık durumunda önemli bir gelişme yaşandı. Hastanede yapılan müdahaleyle pıhtı açıldı. Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        5

        Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, "Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız" ifadelerini kullandı.

        #kadir inanır
        #kadir inanır inme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film