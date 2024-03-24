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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan rotasyon sinyali: Can Uzun, Arda Güler, Oğuz Aydın... - Futbol Haberleri

        Montella'dan rotasyon sinyali: Can Uzun, Arda Güler, Oğuz Aydın...

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından basın toplantısında Avusturya mücadelesinde rotasyona gidebileceğinin sinyalini verdi. İşte Avusturya maçında oynayacak yeni isimler...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:38
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan'a mağlup olmasına rağmen oyun anlamında iyi sinyaller verdi.

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        Millliler, Macaristan karşısında topa daha çok sahip olup, istekli bir futbol ortaya koyarken; kritik noktalardaki pas hataları ve gol yollarındaki etkisizlik olumsuz olarak göze çarptı.

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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısında oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirse de çok gol kaçırdıklarını, bu pozisyonların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Tecrübeli teknik adam, Haziran ayında başlayacak EURO 2024'e kadar bu konuda ekstra çalışmalar yaptırarak, problemi ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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        EKSİKLER VAR

        A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan karşılaşmasında birçok isim ise forma şansı bulamadı. Gösterdiği performansla milli takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı.

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        Bunun yanı sıra yine takımın savunmada güven veren isimlerinden birisi olan Abdülkerim Bardakcı da aday kadroya son anda dahil edildi ancak Macaristan karşısında süre bulamadı.

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        Özellikle elemelerdeki son maçlarda orta alanda İsmail Yüksek ile iyi bir uyum yakalayn Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu da Macaristan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmadı.

        Milli takım bu isimlerin de 11'e dönmesiyle, hem oyun hem de skor anlamında eleme gruplarındaki performansını yakalayabilir.

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        Milli takımın Macaristan karşısında oynadığı hazırlık maçında olumsuz olarak dikkat çeken durum ise pas hataları oldu. Topa daha fazla sahip olan taraf Ay-yıldızlılar olurken, atağa çıkarken ya da kritik bölgelerde yapılan top kayıpları rakibe hızlı hücum fırsatı verdi.

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        Ayrıca gol yollarında yaşanan sıkıntıyı da Montella şanssızlık olarak nitelendirdi. Milliler, Macaristan karşısında Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı ve Yunus Akgün ile net fırsatları değerlendiremedi.

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        Sakatlığını atlatan ve uzun bir aranın ardından milli takıma davet edilen Enes Ünal da çok etkili olamadı.

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        MONTELLA'DAN ROTASYON SİNYALİ

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından basın toplantısında Avusturya mücadelesinde rotasyona gidebileceğinin sinyalini verdi.

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        Milli takımda daha az forma şansı bulan isimlere forma şansı vermek istediğini dile getiren İtalyan teknik adamın; Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi genç isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.

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