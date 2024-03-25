Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.