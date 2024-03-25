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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den 23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı! - 25 Mart Hava Durumu

        Meteoroloji'den 23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batısı ve doğusu kuvvetli lodosun da etkisiyle gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İç ve doğu bölgelerde hava kapalı ve parçalı bulutlu olacak. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 07:30 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:54
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        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

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        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

        Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL

        İstanbul'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferler iptal edildi.

        Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

        İZMİRLİLERE UYARI: ÖNLEM ALIN

        İzmir için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kent genelinde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı tedbir alınması gerektiği duyuruldu.

        Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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