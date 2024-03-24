İstanbul'u terk eden müzisyen eşi Can Yalman ile Bodrum'a yerleşmiş:

Çocukluğum, Bodrum'un en güzel çağında geçti. Bu süre zarfında Sadun Bora ağabeyimle denize olan tutkum beni doğaya daha da bağladı. Tipik bir deniz kızıydım. Daha sonra 1996'da İasos'ta bir yazlık aldık o tarihten beri her yaz burada vakit geçirirdim.