Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"İşte İstanbul burada. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varda gelsin buraya baksın. Burada yeniden İstanbul var, sadece İstanbul var. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart evlatlarımızın hepimizin huzur içinde yaşayacağı bir bayram günü olacak.

"DEPREM ENDİŞESİ KALMAYACAK"

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize Cumhurbaşkanımızı armağan eden şehirdir. Biz böylesine bir İstanbul'da hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak.

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"SAVURDUKLARI PARALARI İSTANBUL'UN PROJELERİNDE HARCAYACAĞIZ"

Son 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler tek bir çivi çakmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler ulaşım sorunu kaosa dönüştü. İsrafı bitirdik dediler en büyük israfı yaptılar. Binlerce çalışanın işine son verdiler. Megabüsler hızray dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Aziz İstanbul'a bu millete yalan söylediler. Ama hiç endişe etmeyin biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Biz onların reklama verdikleri parayı İstanbul'a harcayacağız.