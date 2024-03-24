Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara sesleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar alana gelmeye başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanında düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor. REKLAM Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu. Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi. Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi. Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü. VATANDAŞLAR ALANA GELDİ Katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yapmaya başladı. Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü. Mitinge yaşlı ve çocuklar da ilgi gösterirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, alınan önlemlerle ilgili alanda incelemeler yaptı. Katılımcıların miting alanına gelişi devam ederken, bazılarının toplu taşıma, bazılarının ise kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ettiği gözlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Bu İstanbul ki şairlerin bir taşına dünyaları değişmediği bir şehirdir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti’nin “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” ne katıldı. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinginde taktı. "YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ" Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. İstanbul iki kıtanın iki denizin iki cihanın şehri İstanbul. Senin için ne söylesek ne desek eksik kalır. Biz de sana hizmete talibiz. İnşallah sizlerle birlikte 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Büyükşehirleriyle, ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraberce açacağız. Murat Kurumla İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız.

"AKILLI DEĞİL AKILSIZ BELEDİYECİLİK YAPIYORLAR" Akıllı belediyecilik diyor ama akılsız belediyecilik yapıyorlar. Haliç neydi rezillik. Burayı çamur deryasından kurtardık. Şimdi orada oyun parkları var. Haliç'te balık tutuluyor, yüzülüyor. Bu durup dururken olmadı kardeşinizle oldu. Oradan beni başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiniz. Yeni dönemin kapısını açacağız. Buraya ancak hizmet ederek layık olabilirsiniz. Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış demektir. "İSTANBUL 1994 DÖNEMİNE DÖNME EMARELERİ GÖSTERMEYE BAŞLADI" Sıkılmadan utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir. İstanbul 1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Bu şehir 30 yıl geriye gitti. İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Mevcut başkan 'engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Son 5 yılda 5 katına çıkartılan belediye borçlarıyla gelen kaynak şahsi ihtiraslara hizmet ederse oradan hizmet çıkmaz. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor.

"BUNLARLA SİYASET KİRLENDİ" Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. Ama hala tatmin eden bir açıklama duymadık. Bunlarla siyaset kirlendi. Bunlar namuslarına emanet oyları kirlettiler. Bakınız, bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir taraftan yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak için projesi olanlar var. Yeniden İstanbul diyerek yolumuza devam edeceğiz. Milletimize kulak veriyor sizden gelen geri dönüşlere göre kendimizi sürekli yeniliyor, ufkumuzu genişletiyoruz. Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya yalan ve iftira attılar ama bir kez olsun haklı çıkmadılar."