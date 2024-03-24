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        Cem Yılmaz, gösterisinin gelirini bağışladı

        Cem Yılmaz; 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni çalışmasının gösteriminden elde edilen geliri, Oyuncular Sendikası'na bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:20
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        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
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        Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adını taşıyan yeni performansından elde edilen geliri, Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

        Cem Yılmaz, "Pek Yakında filmimizi izleyip yorumladığımız gecemize katılanlara teşekkür ederim" dedi.

        Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada Cem Yılmaz'a teşekkür etti; "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşları ile omuz omuz olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, Güzel günlere...

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        #cem yılmaz
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        #Pek yakında
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