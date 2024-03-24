Orta bölgeden kilo alanlar için: Göbek yağlarını azaltmaya yardımcı olabilecek 6 gıda grubu!
Göbek yağlarından kurtulmak sadece estetik bir istek değil, aynı zamanda daha iyi bir sağlık için de gereklidir. Göbek yağı, zayıf olma durumuna bakmadan birçok insanda oluşabilir ve kurtulması diğer bölgelere göre daha zorlayıcı olabilir. Peki, ne gibi yiyecekler tüketmek yardım edebilir? İşte, sizin için göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 besin grubu!
Göbek bölgesindeki yağlanma; genellikle hareketsiz bir yaşam tarzı, dengesiz beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Bununla birlikte sağlıklı bir beslenme düzeni sayesinde bu durumu kontrol altına almak mümkün olabilir. İşte, göbek bölgesindeki yağlanmayı azaltabilecek bazı sağlıklı yiyeceklere dair detaylar...
1. YAĞLI BALIKLAR
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2011 yılında yayınlanan çalışmaya göre kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek yüksek kaliteli protein ve omega-3 yağları açısından zengin olan bu balıklardaki yağın aynı zamanda iç organ yağlarının azaltılmasına da yardımcı olabileceğini düşünülüyor.
Bunu kanıtlamak içinse Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar dergisinde 2022 yılında yayınlanan karaciğer hastalığı olan yetişkinlerde ve çocuklarda yapılan 3 çalışmada, omega-3 takviyelerinin karaciğer ve karın yağını önemli ölçüde azaltabileceği fark edildi.
Yani bu durum, somon, hamsi, orkinos, sardalya gibi balıkların göbek yağından kurtulmak için tüketilebilecek bir besin olduğunu gösterebilir.
2. PROBİYOTİK GIDALAR
Probiyotikler, bazı gıdalarda ve takviyelerde bulunan bakterilerdir. Bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak ve bağışıklık fonksiyonunu geliştirmek de dahil olmak üzere sağlık açısından faydaları olabilir.
Fonksiyonel Gıdalar Dergisi’nde 2013 yılında yayınlanan ve Avrupa Klinik Beslenme Dergisi’nde 2010 yılında yayınlanan araştırmalara göre, göbek yağını azalttığı gösterilen bakteriler arasında Lactobacillus fermentum, Lactobacillus amylovorus ve Lactobacillus gasseri yer alıyor ancak rutininize probiyotikleri eklemeden önce bir doktorla konuşmanız önemlidir.
3. YEŞİL ÇAY
İnflamofarmakoloji dergisinde 2015 yılında yayınlanan araştırmaya göre yeşil çay, metabolizmayı hızlandırdığı görülen kafein ve antioksidan epigallokateşin gallat (EGCG) bileşiklerini içerir.
Ayrıca Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar dergisinde 2022’de yayınlanan bir incelemede ise yeşil çayın özellikle 12 hafta boyunca günde 500 miligramdan daha düşük dozlarda tüketildiğinde kilo kaybını artırabileceği ve bel çevresini azaltmada faydalı olabileceği sonucuna varıldı.
4. ÇÖZÜNÜR LİFLİ GIDALAR
Çözünür lif, suyu emerek yiyeceklerin sindirim sisteminizden geçerken yavaşlamasına yardımcı olan bir jel oluşturur. Amerikan Klinik Beslenme dergisinde yer alan mart 2024 tarihli çalışmada bu lifin, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olarak kilo kaybına katkısı olabileceği bulundu.
Bununla birlikte çözünür lif açısından zengin olduğu bilinen gıdalar arasında baklagiller, yulaf ve arpa yer alıyor.
5. SEYRETİLMİŞ SİRKE
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde profesör olan Carol Johnston'a göre: Sirkedeki asetik asidin yağ metabolizmasını tetikleyebileceğine dair bazı kanıtlar var. Ancak düz bir şekilde içmek, yemek borusu ve boğazda hasara neden olabileceğinden Johnston, 2 yemek kaşığı sirkenin su ile seyreltilmesini öneriyor.
6. PROTEİN İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR
Beslenme ve Diyetetik Akademisi Dergisi'nde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre, protein tok kalmaya yardımcı olarak açlık hormonu düzeylerini düşürüyor. Bu durumun yanı sıra göbek yağı da dahil olmak üzere kilo vermede önemli olan yağsız kas oluşumu için de önemli olduğu biliniyor bu yüzden tercih edilmesi gerekebiliyor.
Göbek yağınızı eritmek için sağlıklı beslenme planının bir parçası olarak bu yağsız proteinleri deneyebilirsiniz: Hindi, yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri.
Kaynak: Journal of Functional Foods, European Journal of Clinical Nutrition, Health Line, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Inflammopharmacology, The American Journal of Clinical Nutrition, Select Health, Cleveland Clinic