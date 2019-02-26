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NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?
İlk önce www.netflix.com linkine tıklayarak ardından "30 gün ücretsiz izleyin" butonuna basıyoruz.
Sonrasında ise karşımıza çıkan üç üyelik tipinden birini seçiyor ve "Devam et" butonuna basıyoruz.
Karşımıza çıkan ekranda uygun yerlere e-posta ve şifremizi yazıyoruz.
Şimdi ise ödemeleri nasıl gerçekleştireceğimizi seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girsek de kesintinin ilk ay gerçekleşmeyeceğini hatırlatalım. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra "Üyeliği başlat"a basıyoruz.
Evet artık Netflix içeriklerine bu üyeliğiniz ile yukarıda belirttiğimiz platformlardan erişebilirsiniz.
NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix, aylık abonelik ile çalışan bir sistemdir. Basic üyelik ile abonelik başlatmak isterseniz aylık fiyatı 26,99 TL olarak belirtiliyor. Fakat bu seçenek ile yayınları HD kalitede izlemeniz mümkün olmuyor.
Basic üyelik yerine Standart üyeliğe abonelik başlatarak HD kalitede yayın izleyebilirsiniz. Standart üyelik aylık 33,99 TL ve aynı anda sadece 2 yayın izleyebiliyorsunuz.
Netflix sisteminde en donanımlı paket ise sadece aylık 40,99 TL olarak belirlenmiş. Bu paket Premium olarak adlandırılıyor ve Ultra HD kalitede yayın izleme şansını sunuyor. Buna ek olarak aynı anda 4 yayın izleme şansına sahip oluyorsunuz.
NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
İlk olarak Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın.
Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın.
Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar iptal edilmiş olacak.
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