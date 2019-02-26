5 | 9

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix, aylık abonelik ile çalışan bir sistemdir. Basic üyelik ile abonelik başlatmak isterseniz aylık fiyatı 26,99 TL olarak belirtiliyor. Fakat bu seçenek ile yayınları HD kalitede izlemeniz mümkün olmuyor.

Basic üyelik yerine Standart üyeliğe abonelik başlatarak HD kalitede yayın izleyebilirsiniz. Standart üyelik aylık 33,99 TL ve aynı anda sadece 2 yayın izleyebiliyorsunuz.

Netflix sisteminde en donanımlı paket ise sadece aylık 40,99 TL olarak belirlenmiş. Bu paket Premium olarak adlandırılıyor ve Ultra HD kalitede yayın izleme şansını sunuyor. Buna ek olarak aynı anda 4 yayın izleme şansına sahip oluyorsunuz.