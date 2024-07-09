Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!

Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi. 2024 yılının ilk ayında kullanıcılarını zamlı fiyatlarla karşılayan ve yüzde 30'a kadar varan bir artış gerçekleştiren platform, Temmuz 2024'te ise yılın ikinci zammını açıkladı.

Bu zam sonrası Netflix, yıl içerisinde ikinci defa yüzde 30'luk bir zam yansıtmış oldu.

İşte yeni fiyatlar:

Plan Türü Eski Fiyat (Aylık) Yeni Fiyat (Aylık) Temel Plan 99,99 TL 119,99 TL Standart Plan 149,99 TL 176,99 TL Özel Plan 199,99 TL 229,99 TL

Bu fiyatlar yeni üye olacaklar için geçerli olup, mevcut abonelere aşamalı olarak sunulacak. Netflix, ekim ayında da fiyatları artırmıştı. Aboneler, bu değişiklikleri hesaplarından kontrol edebilecekler. Senelik abonelik yapmış üyeler için fiyat değişimi, üyelik sürelerinin sonunda güncellenecek.