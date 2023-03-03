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CEO Greg Peters, “Artan internet kullanımı herkes için bir fırsat”

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters, telekomünikasyon şirketlerinin akış sağlayıcılarının gelecekte geniş bant ağlarını finanse etmelerine yardımcı olmaları gerektiği yönündeki taleplerine cevap verdi: “Artan internet kullanımının aslında ilgili herkes için büyük bir fırsat” dedi

Netflix’ten telekomünikasyon şirketlerine yanıt

Dünya çapında internet veri kullanımı her geçen gün artıyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu standart uydu yayınlı televizyonları terk ederek dijital platformlara yönelmeyi sürdürüyor. Bu tarz dijital platformlarda yayınlanan filmlerin kaliteleri de yükseldikçe veri kullanımı da ister istemez yüksek seviyelere çıkmaya başlıyor.

Artan veri hızı ve kullanımı, telekomünikasyon firmalarının üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu belirtiliyor. Her geçen gün daha ciddi yatırımlar yapmak zorunda kalan firmalar bu yatırımlarını tüketicilere fatura olarak yansıtmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Geçtiğimiz süreçte telekomünikasyon firmalarından bazıları, akış sağlayıcılarının gelecekte geniş bant ağlarını finanse etmelerine yardımcı olmaları gerektiği yönündeki talepleri olduğunu belirtmişlerdi. Bu gelişmelerin üzerine Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde konuşma yapan Netflix eş CEO’sundan cevap geldi.

TELEKOMÜNİKASYON VE EĞLENCE ARASINDA İKİLEMDE KALINMAMALI

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters Mobil Dünya Kongresi’ndeki açılış konuşmasında AB endüstri şefi Thierry Breton'un "adil paylaşım" konusuna açık fikirli bir yaklaşım benimsediğini veya gelecekte 5G ve geniş bant ağlarının piyasaya sürülmesini kimin finanse etmesi gerektiğini belirten yorumlarına atıfta bulundu.

Peters, "ISP (İnternet Servis Sağlayıcı) ortaklarımızdan bazıları, ağ altyapılarını sübvanse etmek için eğlence şirketlerinin vergilendirilmesini önerdi. Ama Avrupa Komisyonu Görevlisi Thierry Breton'un vurguladığı gibi, büyük telekomünikasyon devleri ve eğlence şirketleri arasında ikili bir seçim olmamalı"dedi

“60 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILDI”

CEO Greg Peters, Netflix'in son beş yılda içeriğe 60 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, bunun da bu zaman dilimindeki gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasına denk geldiğini belirtti. Petersi "İSS ortaklarımızdan bazıları artan maliyetlerden endişe duyuyor, ancak istatistiklere bakalım: internet trafiği son beş yılda yılda sürekli olarak yüzde 30 civarında büyüdü. İSS'ler bu büyümeyi yönetti ve ağ içindeki verimlilik kazanımlarını kullanarak maliyetlerini aynı dönemde sabit tuttu. Ayrıca marjlarımız, BT ve Deutsche Telekom tarafından elde edilenlerden önemli ölçüde daha düşük. Bu telekomünikasyon şirketlerinin içeriğin maliyeti için eğlence şirketlerine ödeme yapması gerektiğini kolayca iddia edebiliriz, çünkü böyle bir verginin önemli bir olumsuz etkisi olacaktır” şeklinde konuştu.

“İŞ BİRLİĞİ YOLUYLA DAHA BÜYÜK DEĞER KATABİLİRİZ”

Peters ayrıca, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar bu vergilerin yalnızca Netflix gibi şirketler için geçerli olacağını iddia ederken, yayıncılar müşterileri için internetin sağladığı aynı avantajları elde edecek doğrusal akışa geçtikçe, bunun zamanla değişeceğini belirtti.

Greg Peters: "Dünya çapında 160'tan fazla telekomünikasyon şirketi ve ISP'si ile ticari ortağız ve bunların çoğu Netflix'i doğrudan tüketici tekliflerine dahil ediyor. Tüketiciler bu ortak teklifleri seviyor. Bu da iş birliği yoluyla sahip olabileceğimiz değeri gösteriyor."

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