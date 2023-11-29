Nevrigül olayında sır perdesi aralandı!

Nevrigül zeytinlikte bulunmuştu, sır perdesi aralandı!
Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında, cinayet tartışmaları ile gündem olan 2 çocuk annesinin ölüm nedeni kesinleşti. Sır perdesini aralayan detaylar, savcılığın soruşturma dosyasında yer aldı
Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan (22) olayında sır perdesi aralandı.
İHA'nın haberine göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Alan'ın saç telinden alınan DNA örneklerinin yanı sıra cansız bedenin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptırdı.
SAVCI GÖZETİMİNDE OTOPSİ
Olay yerinde yapılan incelemede Nevrigül Alan'ın cansız bedeni yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde başka bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanmazken, savcı gözetiminde yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.
YAKININDA BULUNAN EŞYALARI İNCELENDİ
Nevrigül'ün cansız bedeni ve yakınında bulunan 2 adet cep telefonu, kol çantası, çakmak, şarj aleti, kulaklık, toka ve para ile ilaç ve alkol şişeleri olay yeri ekiplerince titizlikle incelendi. Bölgedeki köpeklerin çantayı karıştırdığı yapılan detaylı iz araştırmasında belirlendi.
TELEFON MESAJLARI VE MEKTUP
Telefonları da incelenen Alan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fevzi Alan'a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan'ın intihar ettiğinin kesinleştiği kaydedildi.
YAKINLARINA BUNALIMDA OLDUĞUNU İFADE ETMİŞ
Genç kadının yakınlarına da bunalımda olduğunu ifade ettiği, cinayet masası dedektifleriyle olay yeri inceleme şube müdürlüğü kriminal dedektiflerinin tespitlerinin intihar olayını kesinleştirdiği vurgulandı.