Nevrigül olayında sır perdesi aralandı!

Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cansız bedeni bulunan Nevrigül Alan (22) olayında sır perdesi aralandı.

İHA'nın haberine göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Alan'ın saç telinden alınan DNA örneklerinin yanı sıra cansız bedenin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptırdı.

Olay yerinde yapılan incelemede Nevrigül Alan'ın cansız bedeni yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde başka bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanmazken, savcı gözetiminde yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.

YAKININDA BULUNAN EŞYALARI İNCELENDİ

Nevrigül'ün cansız bedeni ve yakınında bulunan 2 adet cep telefonu, kol çantası, çakmak, şarj aleti, kulaklık, toka ve para ile ilaç ve alkol şişeleri olay yeri ekiplerince titizlikle incelendi. Bölgedeki köpeklerin çantayı karıştırdığı yapılan detaylı iz araştırmasında belirlendi.

TELEFON MESAJLARI VE MEKTUP

Telefonları da incelenen Alan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Fevzi Alan'a psikolojisinin bozuk olduğunu, intihara meyilli mesajlar attığı ve intihar mektubu bırakıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Nevrigül Alan'ın intihar ettiğinin kesinleştiği kaydedildi.