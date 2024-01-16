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        Nevşehir Valisi Fidan, gazetecilerle bir araya geldi

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:22
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        Nevşehir Valisi Fidan, gazetecilerle bir araya geldi
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Vali Fidan, İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, kentin huzurlu ve güvenli olduğunu ancak son dönemde trafik kazalarında artış yaşandığını belirtti.

        Sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran Fidan, 2023 yılında kentte meydana gelen kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarında artış görüldüğünü aktardı.

        Önceki yıl trafik kazalarında 10 vatandaşın yaşamını kaybettiğini, bu rakamın 2023 yılında 28'e yükseldiğini ifade eden Fidan, "2022 yılında 1072 yaralamalı trafik kazası olurken, bu rakam 2023 yılında 1430'a yükselmiştir. 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında 1704 kişi yaralanırken, 2023 yılında ise 2 bin 366 vatandaşımız yaralandı." dedi.

        İl genelindeki narkotik operasyonlarının da fayda sağladığına değinen Fidan, "Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma olaylarında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22'lik bir düşüş meydana gelmiştir." diye konuştu.

        Vali Fidan, programın ardından gazetecilerin fotoğrafını çekti.

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