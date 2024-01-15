Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Çocukken ailesine destek olmak için başladığı seramik işinde ihracatçı oldu

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 9 kişilik ailenin geçimini sağlayan babasına destek olmak amacıyla çocuk yaşta çanak atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Zekeriya Orman, ürettiği ürünleri yurt içi ve dışına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukken ailesine destek olmak için başladığı seramik işinde ihracatçı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 9 kişilik ailenin geçimini sağlayan babasına destek olmak amacıyla çocuk yaşta çanak atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Zekeriya Orman, ürettiği ürünleri yurt içi ve dışına gönderiyor.

        Avanos ilçesinde inşaat işçiliği yapan babasına yardımcı olmak için henüz 11 yaşındayken okuldan arta kalan vakitlerde çanak atölyesinde çalışmaya başlayan Orman, önce kalfa, ardından ustalığa terfi ettiği mesleğini 35 yıldır özveriyle sürdürüyor.

        Geleneksel çanak üretimine yenilik katmak için 1995 yılında, hızlı şekilde teknik ve sanatsal çizimler yapılmasına yarayan rapido kalemle çizim ve boyama dersi alan 46 yaşındaki Orman, çeşitli motiflerle nakış nakış işlediği seramik ürünleri yurt içindeki mağazaların yanı sıra Avrupa ülkelerine pazarlıyor.

        İlçedeki atölye ve tesislerde üretilen seramik ürünleri ham olarak alan Orman, Hitit amforası başta olmak üzere birbirinden farklı ürünleri çizim ve boyamalarla sanatsal görünüme kavuşturuyor.

        Orman, AA muhabirine, uzun yıllardır uğraş verdiği mesleğine sevdalı olduğunu, beceri ve sevginin bir araya gelmesiyle de ortaya güzel ürünler çıktığını söyledi.

        Mesleğe başladığı yıllarda tezgahta çamura şekil vererek çanak yaptığını, zamanla turistlerin talebine göre farklı ürünlere yöneldiğini anlatan Orman, "Kalabalık aileyiz ve babam tek başına yetişemiyordu. Okuldan çıkınca öğleden sonraları atölyede çalıştım. Sonra da bu alanı seçerek ilerledim. Rapidoyu da o yıllar ilçeye karı koca aile gelmişti. Onlar çizim yapıyor, ben de boyama yapıyordum. Onlardan rapidoyu öğendim ve 1995'ten beri de yapıyorum. Buraya ürün geldikten sonra çizim ve boyamalarını yapıyorum, vernikledikten sonra hazır hale geliyor." diye konuştu.

        - "Turizm sayesinde kendimizi geliştirdik"

        Orman, ürünleri büyük mağazalara ve yurt dışına gönderdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Ürünlerimiz Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa'ya gidiyor. Avustralya ve ABD'den de talep var ama nakliye maliyetli olduğu için genelde yakın Avrupa ülkelerine gönderiyorum. Geçmişte Avanos'ta çömlek yapmasını bilmeyene kız vermezler, halı dokumasını bilmeyen kızları da istemezlermiş. 1980'li yılarda plastik ürünler yaygınlaşınca bu sanat öldü. Kimse çocuğuna öğretmez oldu. Sonra turizmle tekrar canlandı. Eskiden kullanım eşyaları yapılırdı. Şimdi ise biraz daha farklı ürünler yapılıyor. Rapido işlemeler ve rölyef kabartmalar çıktı, turizm sayesinde kendimizi geliştirdik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Bagaj açıldığında para kapışılıyordu!"
        "Bagaj açıldığında para kapışılıyordu!"
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Orta Anadolu'dan 12 yöresel ürün uluslararası lezzet etiketi aldı
        Orta Anadolu'dan 12 yöresel ürün uluslararası lezzet etiketi aldı
        TARLAYA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ 'ARACI BEN KULLANMIYORDUM' DEDİ, BÖLGEDE A...
        TARLAYA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ 'ARACI BEN KULLANMIYORDUM' DEDİ, BÖLGEDE A...
        Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 'Aracı ben kullanmıyordum' dedi, bölgede a...
        Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 'Aracı ben kullanmıyordum' dedi, bölgede a...
        Nevşehir'de terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Nevşehir'de terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Şehitler Delen ve Batur'un cenazeleri Kapadokya Havalimanı'nda karşılandı
        Şehitler Delen ve Batur'un cenazeleri Kapadokya Havalimanı'nda karşılandı
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede (2)
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede (2)