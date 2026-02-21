Canlı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 16:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:15
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik 3 ay süreyle fiziki, teknik ve takipli çalışma yapıldı.

        Elde edilen bilgiler doğrultusunda 20 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 394 gram sentetik uyuşturucu, 790 sentetik uyuşturucu hap, 75 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 266 fişek, 6 bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı ile cep telefonları ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

