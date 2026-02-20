Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        "At Yılı", "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'da Çinli turist beklentisini yükseltti

        BEHÇET ALKAN - Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da Çinli turist yoğunluğu bekleniyor.

        Giriş: 20.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:38
        "At Yılı", "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'da Çinli turist beklentisini yükseltti
        BEHÇET ALKAN - Çin hayvan takvimine göre 2026'nın "At Yılı" olması dolayısıyla "Güzel atlar ülkesi" anlamındaki Kapadokya'da Çinli turist yoğunluğu bekleniyor.

        "At Yılı"nda daha fazla Çinli turistin ağırlanabilmesi için turizm merkezlerinde hazırlıklar yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya başta olmak üzere çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlendi.

        Bu kapsamda 14-20 Şubat'ta bölgede düzenlenen "At Yılı" etkinliklerinde, turistik alanlara Çince ve Türkçe afişler asıldı, süslemeler yapıldı, çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

        Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetiyle eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonların, bölge ve ülke turizmine katkı sunması bekleniyor.

        Çeşitli tanıtım programları, kültürel buluşmalar ve sosyal medya kampanyaları hayata geçirilirken, Bakanlık tarafından hazırlanan Çince tanıtım materyalleri ile Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri dijital platformlarda da ön plana çıkarıldı.

        Kapadokya'daki sektör temsilcileri, bölgede düzenlenen "At Yılı" etkinliklerinin kısa vadede rezervasyonlara, orta vadede ise Çin pazarında kalıcı bir turizm artışına katkı sunacağını öngörüyor.

        - "Birçok ülkeye yönelik belli stratejiler yürütüyoruz"

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AA muhabirine, turizmde Çin pazarının Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "At Yılı" organizasyonlarının bu bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

        Türkiye'nin turizm hedeflerinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkati çeken Yazgı, şöyle konuştu:

        "Turizm hedeflerimiz doğrultusunda birçok ülkeye yönelik belli stratejiler yürütüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, çok büyük bir nüfus. Derin kültürel ve geçmişe dair ticari bağlarımız olan bir ülke. Bu sene Çin takvimine göre At Yılı olması münasebetiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile birçok organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çinli turistlerin Türkiye'yi tanıması, buraya gelmesi ve Türkiye'de güzel vakit geçirebilmesi için tanıtım amaçlı yoğun çalışmalar uyguluyoruz. Bu yıl her ay farklı aktiviteler planlıyoruz. Bundan sonra da Çinli turistlerimizi yoğun bir şekilde bekliyoruz.


        At Yılı dolayısıyla internet arama motorlarını takip ediyoruz. Türkiye'de şu anda en çok aranan ve plan yapılan destinasyon olarak Kapadokya'mız var. Çinli turistlerimizin burayla ilgili şu anda planlar yaptığını biliyoruz. Mayıs ayında onların uzun bir tatili var. Şu anda ona hazırlanıyoruz. Tüm Çinli turistlerimizin burada güzel vakit geçireceğini, güzel yemekler yiyeceğini, gastronomisiyle, tarihiyle, kültürüyle tüm misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağımızı ifade ediyorum."

        - "Çin'den çok kalabalık turist beklentimiz var"

        Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) Başkanı Ömer Tosun ise burada turizmin 12 ay boyunca devam ettiğini belirterek, yaz, kış ve bahar dönemlerinde farklı manzaraya bürünen bölgeye Çin'den gelen taleplerin memnun edici olduğunu dile getirdi.

        Bu yılın turizm açısından hareketli geçeceğine inandıklarını söyleyen Tosun, "Çinliler yoğunluk anlamında en önemli misafirlerimiz. Vizelerin kaldırılmasıyla Çin'den çok kalabalık turist beklentimiz var. Çinliler bizim yaz kış misafirimiz oluyor. Tüm Çinlileri Kapadokya'ya bekliyoruz." dedi.

        Çin'in Çengdu kentinden tatil için Kapadokya'ya gelen He Yue de Kapadokya'nın ülkesinde popüler bir turizm destinasyonu olarak tanındığına dikkati çekti.

        Uzun zamandır gelmek istediği bölgede "At Yılı" etkinliklerine katılmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Yue, "At Yılı'nda Türkiye'ye ve özellikle Kapadokya'ya gelmeyi planladım. Kapadokya'nın kültürünü deneyimlemek ve yerel insanlarla etkileşimde bulunmayı çok istiyordum. Kapadokya'yı tanıdıkça gerçekten çok sevdim. Arkadaşlarıma mutlaka tavsiye edeceğim." diye konuştu.

