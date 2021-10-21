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NEVŞEHİR
NEVŞEHİR İLİ TÜM HABERLERİ
Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı/ Ek fotoğraflar
21 Ekim 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı/ Ek fotoğraflar
Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı
21 Ekim 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Nevşehir'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 12 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
21 Ekim 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Nevşehir Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı açıldı
21 Ekim 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Nevşehir Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı açıldı
NEVÜ Öğretim Üyelerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçin Teknik Kılavuz
21 Ekim 2021 Perşembe, 11:00 İHA

NEVÜ Öğretim Üyelerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçin Teknik Kılavuz
Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL
21 Ekim 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Kuru fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü Yerli fasulyenin tonu 6 bin 500 TL
Kapadokya'da sonbahar güzelliği
18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Kapadokya'da sonbahar güzelliği
Salomon Cappadocia Ultra-Trail´ın ardından
18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:00 DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail´ın ardından
Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı
18 Ekim 2021 Pazartesi, 00:00 DHA

Kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı
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Namaz Vakitleri NEVŞEHİR Namaz Vakitleri
Kabak çekme makinasına düşen kadın ağır yaralandı
17 Ekim 2021 Pazar, 21:00 İHA

Kabak çekme makinasına düşen kadın ağır yaralandı
Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erdi
17 Ekim 2021 Pazar, 16:00 DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erdi
Erasmus Days öğrencileri Kapadokya'ya hayran kaldı
17 Ekim 2021 Pazar, 12:00 İHA

Erasmus Days öğrencileri Kapadokya'ya hayran kaldı
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 119 km'lik parkuru Diego Pazos kazandı
17 Ekim 2021 Pazar, 00:00 DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 119 km'lik parkuru Diego Pazos kazandı
Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu 
16 Ekim 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu 
(Düzeltme) İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı
16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

(Düzeltme) İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı
İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı
16 Ekim 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

İnşaat halindeki caminin bir bölümü çöktü: 1 yaralı
Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Ürgüp'te start aldı Yarışlara 64 ülkeden 2 bin 500 sporcu katılıyor.
16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Ürgüp'te start aldı Yarışlara 64 ülkeden 2 bin 500 sporcu katılıyor.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021´in basın toplantısı yapıldı
15 Ekim 2021 Cuma, 15:00 DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021´in basın toplantısı yapıldı

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