Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Ünal ile taraf yakınları ve avukatları katıldı.



Sanık Ünal, savunmasında, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu belirtti.



Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay yerinde bulunan maktulün eşi Zebik Özşahin'e karşı işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.



Kozaklı ilçesinde 26 Ağustos 2025'te aralarında husumet bulunan dünürü Mehmet Özşahin'i (73) pompalı tüfekle öldüren Suat Ünal (80) tutuklanmıştı.



