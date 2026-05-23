        Nevşehir Haberleri Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramalarda, 352 gram kenevir tohumu, 59 gram kimyasal sıvı, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile 12 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

