        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek verildi

        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek verildi

        Nevşehir'de sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 06:25 Güncelleme:
        Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde vatandaşlar, sabah namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile "Gazze'ye yelken açan Sumud Filosu'na selam olsun" pankartı taşıyan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Grup adına basın açıklaması yapan Ali Akarsu, İsrail'in tüm insanlığın tepkisine rağmen Gazze'de zulme devam ettiğini söyledi.

        Siyonist rejimin, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgeyi kaos ve gözyaşı sarmalına sürüklediğini dile getiren Akarsu, sistematik zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

        Gazze halkı ile buluşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun tüm dünyanın ortak vicdan hareketi haline geldiğini vurgulayan Akarsu, şöyle konuştu:

        "Siyonistler, hastaneleri bombalıyor, ibadethaneleri ve okulları hedef alıyor, mülteci kamplarına bombalar yağdırıyor. Gazze, dünyanın gözü önünde uygulanan insanlık dışı bir abluka ile nefessiz bırakılmak isteniyor. İlaç yok, su yok, gıda yok. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü insanlık dışı abluka, bugün milyonlarca insanı açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum etmiştir. Gazze özgür olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Küresel Sumud Filosu, vicdanın sesi olarak açık sularda seyrine devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan yüzlerce gönüllü, Gazze halkının yanında, zulmün karşısında durmak için canları pahasına bu tarihi harekete katıldılar. Şu an Gazze'de, enkazlar arasında hayatta kalmaya çalışan kadınların ve çocukların gözü ufuktadır."

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

