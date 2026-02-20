Nevşehir'de "Uluslararası Duruma Genel Bakış ve Japonya'nın Dış Politikası" konferansı düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Uluslararası Duruma Genel Bakış ve Japonya'nın Dış Politikası" konulu konferans düzenlendi.



NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilen konferans, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, konferansta, uluslararası gelişmelerin yalnızca siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal sonuçlar doğurduğunu, üniversite öğrencilerinin küresel meseleleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.



Uzak coğrafyalarda yaşanan gelişmelerin birçoğunun Türkiye'yi doğrudan etkilediğini dile getiren Aktekin, Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengeleri, ABD-Çin rekabeti ve Japonya'nın bu süreçteki konumunun, dünya siyasetini anlamak açısından önemli örnekler sunduğunu anlattı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Politika Bölümü Şefi ve Başkatip Dr. Yukiko Hirai ise uluslararası sistemde yaşanan güncel gelişmeler ile Japonya'nın dış politika yaklaşımını değerlendirdi.



Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924 yılına dayandığını, ülkesinin Türkiye'de bazı altyapı ve kalkınma projelerine katkı sunduğunu aktaran Hirai, afet yönetimi ve deprem tecrübesi konusunda da sahip oldukları bilgi ve teknolojiyi Türkiye ile paylaşmaya önem verdiklerini kaydetti.



Soru cevap kısmının ardından sona eren programa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

