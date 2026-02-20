Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de caminin istinat duvarının yıkılması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Nar beldesindeki tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarının yıkılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:39
        Nevşehir'de caminin istinat duvarının yıkılması güvenlik kamerasında
        Nevşehir'in Nar beldesindeki tarihi Nar Camii Kebir'in istinat duvarının yıkılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İl genelinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası, beldede 1713 tarihli Osmanlı eserlerinden Nar Camii Kebir'in istinat duvarı yıkıldı.

        Atatürk Caddesi'ne dağılan taş ve toprak yığınından park halindeki bir araç zarar görürken, çevrede kısa süreli panik oluştu.

        Çevresine güvenlik şeridi çekilen alandaki moloz, Kapadokya Alan Başkanlığı yetkililerinin incelemesinin ardından belediye ekiplerince temizlenecek.

        İstinat duvarının çökme anı ise farklı noktalardaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, caddede araç ve yayaların bulunduğu sırada çökmenin meydana gelmesi ve bir vatandaşın son anda kaçması yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

