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        Niğde'ye Şehitler Anıtı yapıldı

        Niğde Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve diğer şehitler anısına Şehitler Anıtı inşa ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:55
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        Niğde'ye Şehitler Anıtı yapıldı
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        Niğde Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve diğer şehitler anısına Şehitler Anıtı inşa ettirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptırılan anıtın sütunsal olarak göğe yükselen kıvrımlarında, 15 Temmuz şehitlerini simgeleyen yıldızlar yer alıyor.

        Anıtın ortasındaki yıldız, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i simgeliyor.

        İslami desen olarak kullanılan ve Selçuklu mimarisine ait figürlerin de yer aldığı sekizgen geometrik şekli andıran kaidenin her bir köşesinde bulunan yıldızlar, merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür gibi erdemleri ifade ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin, tarihin her döneminde bağrından nice kahramanlar çıkardığını belirtti.

        Hainlere karşı milletçe destan yazdıkları 15 Temmuz'da, Niğde'nin ve ülkenin gururu kahraman şehit Ömer Halisdemir'in canını hiçe sayarak darbenin seyrini değiştirdiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Hain darbe girişiminde 251 vatan evladımız şehit düşmüş, 2 bin 194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını taşıyan, 15 Temmuz şehitleri ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi simgeleyen Şehitler Anıtı ile tüm şehitlerimizin anısını yaşatmaya çalıştık. Şehitlerimizin aziz hatıraları burada yaşatılacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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