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        Niğde'de kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

        Niğde'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:31
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        Niğde'de kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kasım ayında düzenlendiği operasyonlarda 66 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 797,43 gram sentetik uyuşturucu, 46,03 gram esrar, 41 uyuşturucu nitelikli hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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