Niğde'de kasımda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
Niğde'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Niğde'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kasım ayında düzenlendiği operasyonlarda 66 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 797,43 gram sentetik uyuşturucu, 46,03 gram esrar, 41 uyuşturucu nitelikli hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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