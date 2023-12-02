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        Niğde'de inşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü

        Niğde'de bir inşaatın 5. katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:46
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        Niğde'de inşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü
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        Niğde'de bir inşaatın 5. katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi.

        İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta kendi inşaatlarında kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. (29), 5. kattan merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan İ.E.B, kaldırıldığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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