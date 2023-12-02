Niğde'de inşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü
Niğde'de bir inşaatın 5. katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi.
Niğde'de bir inşaatın 5. katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi.
İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta kendi inşaatlarında kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. (29), 5. kattan merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.E.B, kaldırıldığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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