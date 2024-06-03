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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlanıyor | Son dakika haberleri

        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı

        Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılırken, "Geçmişinden bu yana ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi" ifadelerini kullandı. Özer Uçuran Çiller'in naaşı Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:01
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        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
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        Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.

        Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız Cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti.

        Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Özer Uçuran Çiller'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi.

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        Öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENDE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde şunları söyledi:

        "Özer kardeşimizin, geçmişinden bu yana ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde refikaları eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi.

        Son dönemki rahatsızlığıyla uzun bir süre rahatsızlığı oldu, çileyi çekti. Rabbim taksiratını affeder. Son dönemlerde kendisiyle tanışma imkanı buldum. Rabbim mekanını ali eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum."

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