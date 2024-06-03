Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde şunları söyledi:

"Özer kardeşimizin, geçmişinden bu yana ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde refikaları eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi.

Son dönemki rahatsızlığıyla uzun bir süre rahatsızlığı oldu, çileyi çekti. Rabbim taksiratını affeder. Son dönemlerde kendisiyle tanışma imkanı buldum. Rabbim mekanını ali eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum."