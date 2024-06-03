Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Berkay Yılmaz için harekete geçti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Berkay Yılmaz için harekete geçti!

        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Dursun Özbek ve yeni yönetim, futbol yapılanmasını netleştirip transfer sürecini başlatırken teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, Freiburg'un genç sol beki Berkay Yılmaz için temaslara başlandı. Milan ve Juventus'un da ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

        Giriş: 03.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray transferde de kolları sıvadı. Şampiyon kadrosunun omurgasını korumak; diğer mevkilerde ise alternatif yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Berkay Yılmaz'ı da gündemine aldı.

        Rekor oyla üçüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek yeni yönetimde görev dağılımlarını yaparken futbol yapılanmasının netleşmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

        Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılık kararı almasıyla birlikte İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş, futbolda ipleri ele alırken transfer görüşmelerini futbol direktörü Cenk Ergün'ün devralacağı öğrenildi.

        Yeni yönetimin ilk toplantısının ardından transfer zirvesi gerçekleşirken sarı-kırmızılılarda sezon boyunca hazırlanan liste doğrultusunda düğmeye basıldı.

        Okan Buruk, Derrick Köhn dışında kadroda bir sol bek daha olması yönünde rapor sunarken Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen Berkay Yılmaz için temaslara başladı.

        Serie A devlerinden Milan dışında Juventus'un da istediği genç futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların ilerleyen günlerde bu transfer için yaptığı görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026