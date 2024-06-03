Galatasaray, Berkay Yılmaz için harekete geçti!

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray transferde de kolları sıvadı. Şampiyon kadrosunun omurgasını korumak; diğer mevkilerde ise alternatif yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Berkay Yılmaz'ı da gündemine aldı.

Rekor oyla üçüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek yeni yönetimde görev dağılımlarını yaparken futbol yapılanmasının netleşmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılık kararı almasıyla birlikte İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş, futbolda ipleri ele alırken transfer görüşmelerini futbol direktörü Cenk Ergün'ün devralacağı öğrenildi. Yeni yönetimin ilk toplantısının ardından transfer zirvesi gerçekleşirken sarı-kırmızılılarda sezon boyunca hazırlanan liste doğrultusunda düğmeye basıldı.