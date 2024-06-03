Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa'yı salladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa'yı salladı!

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ülker Stadyumu'nda taraftarlara açık gerçekleştirilen imza töreni Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 03.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

        2

        Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti.

        3

        İmza töreni ve Jose Mourinho'nun resmi sözleşmeyi imzalamasına dair Avrupa basınında bazı gazete ve internet sayfalarının attığı manşetler şu şekilde;

        4

        RMC SPORT

        "Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı"

        5

        KICKER

        "Bu forma benim tenim. Mourinho, Fenerbahçe'ye imza attı"

        6

        CORRIERE DELLO SPORT

        "Stadyumdaki taraftarlar sevinçten çılgına döndü"

        7

        SKY SPORTS

        "Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kahramanca karşılandı"

        8

        DE TELEGRAAF

        "Fenerbahçe taraftarları, Jose Mourinho'yu bir kahraman olarak karşılıyor"

        9

        BBC SPORT

        "Pazar günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda sahaya kurulan dev bir sahnede gerçekleştirilen imza törenini binlerce kişi izledi"

        10

        "BU FORMA BENİM DERİM, KEMİĞİM GİBİ OLACAK"

        İmza töreninde açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, isminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirterek, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.

        11

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.

        12

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kulüp adına önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah, inşallah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, 'Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyetle hoş geldin.' diyorum. Kendisi tartışmasız, yaşayan ya da hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 isimden biri." değerlendirmesinde bulundu.

        13

        Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin geleceği ve şampiyonluklar için sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:

        "Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü ünvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası arenada 27 kupa kazanmış, dünyada UEFA organizasyonlarındaki 3 kupayı da kazanan tek isim olmuş biri. Sadece başarılı değil, dünya markasa olmuş bir teknik direktörümüz var. Bu attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz yerin göstergesidir. Sadece dün Londra'da yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçe'mizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."

        14

        Mourinho'nun Fenerbahçe'nin mücadelesini dünyaya anlatabilecek önemli bir profil olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        15

        "Futbolda önemli profiller, bazen günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri tek bir cümleyle dünyaya duyurabilirler. Mourinho bu isimler arasında en önemlisidir. Zaten çok kuvvetli bir kadromuz var. İnşallah, olağanüstü bir teklif gelmedikçe kadromuzu muhafaza edeceğiz. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye de kazanacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Heyecanımız sonsuz, içimiz içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa Fenerbahçe."

        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!