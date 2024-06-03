İkinci elde buruk bayram
2024'ün ilk 4 ayında yüzde 15'lik daralma yaşanan ikinci el otomobil pazarında, yılın ikinci yarısından itibaren satışların artması bekleniyor. Sektör yetkilileri, fiyatlardaki 'köpüğün' ortadan kalktığını vurgularken, krediye erişimde yaşanan zorlukların araç satışlarında takas yöntemini öne çıkardığı ifade ediliyor. Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "Geleneksel olarak bayram öncesi yaşanan ikinci el araç talebinin mevcut finansman koşulları ve sıfır araç kampanyalarına bağlı olarak geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Sıfır araç satışları 20 ayın ardından Nisan ayında ilk kez gerilerken, ikinci el araç pazarında da dinamikler değişkenlik gösteriyor.
2024’ün ilk 4 ayı toplamında ikinci el otomobil pazarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik daralma yaşanırken, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren pazarın kademeli olarak hareketleneceğini ve 2024 yılı toplamında Türkiye ikinci el pazarının 8 milyon adetin üzerinde araç satışıyla tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan zorluklar nedeniyle 2023 Eylül ayına kadar sürekli artan ve zirve yapan kullanılmış otomobil fiyatlarının, pazar şartlarının normale dönmesi ile birlikte gerilemeye başladığını bildirdi.
'FİYATLARDA KÖPÜK ORTADAN KALKTI'
Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalktığını ifade eden Bilirgen, "Yeni model yılına sahip araçların da pazara giriş yapması ile 2024 Mart ayından itibaren ikinci el değerlerinin dengeye oturduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sonrası dönemde otomotiv sektöründe yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle oluşan fiyat seviyelerini piyasa tabiriyle köpük olarak tanımlıyoruz. Bugünkü koşullarda bu köpüğün ortadan büyük oranda kalktığını söylemek doğru olacaktır" dedi.
İkinci el araçta bayram öncesi beklenen hareketliliğin yaşanmadığını vurgulayan Bilirgen, "Geleneksel olarak bayram öncesi yaşanan ikinci el araç talebinin mevcut finansman koşulları ve sıfır araç kampanyalarına bağlı olarak geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerin daha çok ekonomik segment araçlara geçiş yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yılın ikinci yarısında taşıt kredisi faizlerinde düşüş ve finansmana ulaşma konusunda rahatlama sağlanırsa satışların artacağını da kaydeden Bilirgen, "İkinci el araç fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler vergi düzenlemeleri, döviz kurları, enflasyon, araç tedariki ve finansman maliyeti olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin kendine has ve hızla değişen bir ikinci el otomobil pazar dinamiği bulunuyor. Yıl sonuna kadar fiyatların, döviz kuru hareketi ve enflasyona bağlı olarak kademeli bir şekilde artacağını ön görüyoruz" öngörüsünü paylaştı.
'SATIŞLARDA TAKAS ÖN PLANA ÇIKACAK'
Önceki günlerde ikinci el araç fiyat endeksini yayınlayan VavaCars’ın verilerine göre, ikinci elde fiyatlar 2023 Aralık ayından bu yana yükselişini sürdürüyor. Öyle ki, rapora göre ikinci el araçlarda satış fiyatları Nisan 2024’te yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.
Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Sıfır araçların yüksek fiyatla piyasaya çıkması ve kurdaki dalgalanmalardan önemli oranda etkilenmesi sebebiyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araçlara yöneliyor. 2023 yılının son döneminden bugüne kadar ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde kredi faizleri de ikinci el araç piyasasının seyrini belirleyecektir" dedi.
Yılın geri kalanında ikinci el otomobil piyasasının daha da canlanacağına vurgu yapan Gözelekli, "Piyasaya daraltıcı etkisi olan krediye erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek kredi oranları gibi faktörlere karşın takas gibi usullerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.