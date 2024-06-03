Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik yağdırdı
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 yenerek dünyanın 1 numarası unvanını koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na, ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi geriden gelerek 3 - 2 yendi. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 6'ncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.
ABD'yi yenen Filenin Sultanları, 8'inci maçını geride bırakırken dünyanın 1 numarası ünvanını korumayı başardı. Millilerimize ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
FİLİZ AKIN
Atam izindeyiz
DOĞA RUTKAY
Bizim kızlar yine şov yaptı da... Günü 'biz her şeyi başarırız' motivasyonuyla açtım
ŞAHAN GÖKBAKAR
Haydi kızlar haydi. İlk seti kaybettik ama bu maç döner. Haydi.
GÜLSE BİRSEL
Müthişsiniz kızlar
CEYDA DÜVENCİ
MERT FIRAT
Tarih yazanlar.
HAZAL KAYA
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Yine zafer, yine gurur. Güney Kore'yi 3-0 yenerek bizi alıştırdıkları mutlulukla sarmaladılar. Filenin Sultanları yine yeniden teşekkür ederiz. Muhteşemsini.
BURCU BİRİCİK
Taa ABD'ye iki büklüm gönderdik onları ama her şeye rağmen galibiyeti yine aldık
ÇAĞLA ŞİKEL
BAŞAK DİZER
Ebrar Karakurt, sen bu ülkenin en değerlilerindensin