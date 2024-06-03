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        Haberler Magazin Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik yağdırdı - Magazin haberleri

        Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik yağdırdı

        ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 yenerek dünyanın 1 numarası unvanını koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na, ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:31
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        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi geriden gelerek 3 - 2 yendi. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 6'ncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.
        ABD'yi yenen Filenin Sultanları, 8'inci maçını geride bırakırken dünyanın 1 numarası ünvanını korumayı başardı. Millilerimize ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı

        2

        FİLİZ AKIN
        Atam izindeyiz

        3

        DOĞA RUTKAY
        Bizim kızlar yine şov yaptı da... Günü 'biz her şeyi başarırız' motivasyonuyla açtım

        4

        ŞAHAN GÖKBAKAR
        Haydi kızlar haydi. İlk seti kaybettik ama bu maç döner. Haydi.

        5

        GÜLSE BİRSEL
        Müthişsiniz kızlar

        6

        CEYDA DÜVENCİ

        7

        MERT FIRAT
        Tarih yazanlar.

        8

        HAZAL KAYA

        9

        AYŞEGÜL ALDİNÇ
        Yine zafer, yine gurur. Güney Kore'yi 3-0 yenerek bizi alıştırdıkları mutlulukla sarmaladılar. Filenin Sultanları yine yeniden teşekkür ederiz. Muhteşemsini.

        10

        BURCU BİRİCİK
        Taa ABD'ye iki büklüm gönderdik onları ama her şeye rağmen galibiyeti yine aldık

        11

        ÇAĞLA ŞİKEL

        12

        BAŞAK DİZER
        Ebrar Karakurt, sen bu ülkenin en değerlilerindensin

        13

        MİNE TUGAY
        Helal size.

        14

        ŞAFAK SEZER
        Tebrikler gönüllerin sultanları.

        15

        BERGÜZAR KOREL

        #Filenin Sultanları
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