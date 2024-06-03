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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Temmuzda maaş zammı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Temmuzda maaş zammı ne olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun beş aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 5 aylık dönemde yüzde 22,72 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur maaşları ve emekli memurlar için ise beş aylık dönemde yüzde 17,38 oranında fark meydana geldi. Temmuz maaş zamları, haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:32
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        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayısta aylık enflasyonu yüzde 3,37 olarak açıkladı. Beş aylık enflasyon yüzde 22,72, yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 oldu.

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        Buna göre, 5 aylık dönem için SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 22,72 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise 5 aylık dönemde yüzde 6,71 enflasyon farkı doğdu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları için yüzde 17,38 oranında zam kesinleşti.

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        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36’dan yüzde 38’e revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 75 veya yüzde 76 ile zirveyi göreceğini, bu aydan itibaren düşeceğini ifade etti.

        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı

        TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı nisan ayı anketinde haziran ayında enflasyon yüzde 2,54 olarak öngörülmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,56 olarak tahmin edildi.

        Haziran ayında enflasyon son anketteki beklenti doğrultusunda çıkarsa bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25,86 olacak.

        Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak.

        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarında ise 6 aylık dönemde 9,44 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında yüzde 20,39 oranında zam yapılacak.

        Bu durumda temmuz ayında en düşük memur maaşı 39.460 TL, en düşük emekli memur aylığı ise 17.745 TL olacak.

        Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25 – 26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

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        ENFLASYON FARKI EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA NASIL YANSIYACAK?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için doğacak enflasyon farkı, herkesin ödediği prime göre belirlenen kök aylıklarına uygulanacak. Halen 10.000 TL olan en düşük emekli aylığına zam yapılması konusunda ekonomi yönetiminde bir hazırlık bulunmuyor. Son anda bir karar alınmadığı takdirde temmuz ayında sadece kök aylığa zam yapılacak. Örneğin enflasyon yüzde 25,86 çıkarsa 6.000 TL olan kök aylık 7.552 TL’de kalacak. Bu durumda halen kök aylığı 8.000 TL’nin altında olan emekliler temmuz ayından sonra da 10.000 lira almaya devam edecekler.

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        KAMU İŞÇİLERİNİN ÜCRET ZAMMI

        Kamu işçilerine 2024 yılında ilk altı ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 10 oranında toplu iş sözleşmesi zammı yapılacak. Enflasyonun bu zam oranını aşması halinde enflasyon farkı ilave edilecek. Buna göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,86 oranında çıkması halinde kamu işçilerinin ücretlerinde enflasyon oranında zam yapılacak.

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