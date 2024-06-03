TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

Nisanda aylık enflasyon yüzde 3.18, yıllık enflasyon ise yüzde 69.80 seviyesindeydi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024:

EĞİTİM ZİRVEDE

TÜİK verilerine göre mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50.85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.80 ile eğitim olarak hesaplandı.

REKLAM

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024:

.png

Aylık olarak ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1.01 ile haberleşme, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9.60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2024:

.png

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün hariç tutulan çekirdek enflasyon mayısta aylık yüzde 3.77, yıllık ise yüzde 72.99 olarak hesaplandı.