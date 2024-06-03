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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine dair değerlendirmelerde bulundu. "En kötüsü geride kaldı" diyen Bakan Şimşek "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:28
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        Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı
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        Enflasyon verilerine dair değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda kalıcı düşüşün haziranda başlayacağını belirtti.

        Bakan Şimşek açıklamasında "En kötüsü geride kaldı" derken "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" diye ekledi.

        "Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek" Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti;

        "Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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