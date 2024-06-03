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        Haberler Gündem Hava Durumu Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı! - Hava durumu, bu hafta sıcaklık nasıl olacak | Son dakika haberleri

        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!

        Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kent merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti. İşte Antalya'dan sahil manzaraları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:48
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da, sıcak hava etkisini göstermeye başladı.

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        DENİZ SUYU SICAKLIĞI 24 DERECE

        DHA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti.

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        KONYAALTI SAHİLİ DOLDU TAŞTI

        Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynamayı seçti.

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        "ANTALYA ÇOK GÜZEL"

        Fransa'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya gelen ve Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Anne- Emmanuel's (23), "Antalya çok sıcak, bu havayı seviyoruz, arkadaşlarımla Fransa'dan geldik. Arkadaşlarım havanın her gün bu kadar iyi olmasına şaşırıyor. Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak. Antalya'yı çok sevdik" dedi. Anne-Emmanuel's, sözlerini Türkçe olarak "Antalya çok güzel" diye tamamladı.

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        "PİKNİK YAPMAYI TERCİH ETTİK"

        Sıcaktan bunalan ve ailesiyle Konyaaltı Sahili'nin yeşillik şeridinde piknik yapan Fadime Bildik, "Sıcaktan bunalıyoruz. Yayla memleketlerinde yaşadığımız için buralar bize sıcak geliyor. Biz de ailemizle beraber burada gölge altında kahvaltımızı yapıyoruz" dedi.

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        Yurt dışından ailesinin yanına tatile geldiğini belirten Selma Coşkun ise "Tatile geldim. Bizim memleketimiz çok güzel. Buralar cennet inanın. Ülkemi seviyorum. Bugün denize girmekten ziyade piknik yapmayı tercih ettik" diye konuştu.

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        HER YIL AYNI MANZARA

        Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.

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        SICAKLIK HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

        Şehir merkezinde bulunan termometrelerde hava sıcaklığı, güneş altında 41 dereceyi gösterdi.

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        Araçlarda ise 38 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

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