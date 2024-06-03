Bakan Özhaseki açıkladı! "Bazı illerde 40 dereceyi aşacak!"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde, 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Özhaseki, özellikle orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu
Yaz yurt genelinde, hafta sonundan itibaren artan sıcaklık ve nemle birlikte yüzünü göstermeye başladı.
"SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR"
AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.
"MEVSİM NORMALLERİNİN 8 DERECE ÜSTÜNDE"
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ GEÇECEK"
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."
"ORMAN YANGINLARINA DİKKAT"
Bakan Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulundu.
Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.