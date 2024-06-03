Temmuz sıcakları haziranda başladı!

Ufak başlangıç farkları, saatler ilerledikçe bambaşka hava durumlarıyla karşılaşmamıza yol açabiliyor. Yağışların hangi şiddette ve hangi saatte nerede gerçekleşeceğini bazen 24 saat kala bilemeyebiliyoruz. 7/24 devam eden takip, kayıtlar ve bunların ışığındaki gelecek modellemeleri bize dünyanın daha da ısınacağını gösteriyor.