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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında

        Son dakika haberi Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında

        Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:11
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        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
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        Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

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