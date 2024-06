Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı! Bolu'da, Irak uyruklu 27 yaşındaki H.M., kayınbiraderiyle gittiği evinde, dini nikahla birlikte yaşadığı 33 yaşındaki I.H.'yi, 27 yaşındaki A.M. isimli erkekle birlikte gördü. H.M.'nin saldırdığı A.M., 3'üncü kattaki balkondan atladı. Alt katın balkonuna düşen A.M., yaralandı. H.M., kayınbiraderi ve sonradan olayı duyup gelen A.M.'nin babası polise taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

