Kirada tavan zam oranı belli oldu

Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Yani iş yerlerinde tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak uygulanabilecek.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Bu sürenin ardından konut kiralarında da daha önce olduğu gibi; on iki aylık enflasyon ortalamasına göre tavan zam oranının belirlenmesi bekleniyor.