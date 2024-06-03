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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, mayıs ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 oldu

        Giriş: 03.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:09
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Yani iş yerlerinde tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak uygulanabilecek.

        Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Bu sürenin ardından konut kiralarında da daha önce olduğu gibi; on iki aylık enflasyon ortalamasına göre tavan zam oranının belirlenmesi bekleniyor.

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