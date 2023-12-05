Son dakika hava durumu: İstanbul, İzmir ve İstanbul için 3 günlük sağanak alarmı verildi!

Son dakika hava durumu: İstanbul, İzmir ve İstanbul için 3 günlük sağanak alarmı verildi!

Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Üç gün boyunca Başkent'te, İstanbul ve İzmir'de sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise Ankara ve İstanbul'da yağmur alarmı verilirken; İzmir'de parçalı bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklık İstanbul'da 7 dereceye kadar düşüyor

Meteoroloji hava tahmin raporuna göre çarşamba günü yurdun, Batı ve Orta Karadeniz dışında, büyük bölümünde sağanak bekleniyor.

.png

Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

.png

PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.

REKLAM

.png

CUMA GÜNÜ FIRTINA VE SAĞANAK

Haftanın son günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşerken Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

.png

CUMARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Hafta sonunun ilk gününde ise Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.