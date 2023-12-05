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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar! - Haberler

        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!

        İstanbul Şişli'de 3 çocuğu, çiğ köfte dükkanlarına torpil attıkları iddiasıyla yakalayıp depoda alıkoyan sanıkların davasında karar çıktı. Mahkeme, "Zorla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılanan sanık iş yeri sahibi baba Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır hakkında 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:57
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        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan günü Şişli'de yaşandı. Mahalledeki aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da bulunduğu çocuklar, Erol İnanır ve oğullarına ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.

        ÇOCUKLARI YAKALADILAR

        DHA'da yer alan habere göre çiğ köfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladı.

        TOKATLAYIP DEPOYA KİLİTLEDİLER

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        Sanıklar yakaladıkları çocuklardan M.T.K.'ye tokat atarak diğer iki çocuğu ise iterek iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, sanıkların deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi.

        24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

        İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve şikayetçilerden katılan olmadı. Şikayetçi avukatları ve Aile Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, üç sanığın 18 yaşındaki çocukları iş yeri deposunda kapattıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

        CEZA ERTELENMEDİ İNDİRİM YAPILMADI

        Mahkeme, 3 sanığı "Cebir, şiddet ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada erteleme veya başka bir indirim yapılmadı.

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        #istanbul
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