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        Haberler Gündem Güncel Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!

        Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı

        Konya'da dur ihtarına uymayan araç kovalamacayla durduruldu. Kaçan sürücü de vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli hastaneye kaldırılırken araçta ise bomba araması yapıldı. Yapılan aramada araçta olumsuz bir duruma rastlanmazken Terörle Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:43
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        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
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        Konya'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durdurabildi.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde, polis ekipleri İstanbul yolu uygulama noktasında otomobili durdurmak istedi.

        İhtara uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Sultan Caddesi ve Halil Ürün Caddesi güzergahından Yeni İstanbul Caddesi'ne yöneldi. Yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacada izini kaybettirmeye çalışan sürücü, polis ekiplerinin ateş açarak aracın lastiklerini patlatmalarına rağmen kaçmayı sürdürdü.

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        Kısa süre sonra Kosova Mahallesi Furkan Sokak'ta durdurulan sürücünün ikaz amaçlı yapılan ateş sonucu hafif yaralandığı ve yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

        Sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aracın bulunduğu sokağa Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi. Şüpheli araç tedbir amacıyla özel eğitimli bomba arama köpeği tarafından aranırken, çevrede sinyal karıştırıcı kullanıldı. Geniş çaplı aramanın ardından araç, emniyet otoparkına çekildi.

        Hastaneye kaldırılan şüphelinin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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