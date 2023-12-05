Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!

Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı Konya'da dur ihtarına uymayan araç kovalamacayla durduruldu. Kaçan sürücü de vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli hastaneye kaldırılırken araçta ise bomba araması yapıldı. Yapılan aramada araçta olumsuz bir duruma rastlanmazken Terörle Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:43 facebook

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