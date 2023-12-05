Türkiye'nin gündeminden düşmeyen milyon dolarlık vurgun olayında tutuklu yargılanan Seçil Erzan’ın, geçmişe yönelik 6 aylık çıkarılan cep telefon kayıtları baş döndürdü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Seçil Erzan’ın soruşturma dosyasında yer alan kayıtlarının detayları ortaya çıktı.

Mahkeme kararıyla 7 Ekim 2022 ile 7 Nisan 2023 arasında yapılan tüm görüşme ve mesajların HTS kayıtlarına göre, Seçil Erzan’ın en fazla telefonlaştığı kişi eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol. İkili arasında son 6 ayda, bin 100 kez telefon görüşmesi yapıldı.

Seçil Erzan’ın en fazla görüştüğü ikinci kişinin, ‘Ahmet Can’ adıyla kayıtlı olan Nazlı Can’ın kullandığı cep telefonu olduğu görüldü. Ancak Nazlı Can’ın yapılan görüşmeler sırasında ortaya çıkan HTS kayıtları şoke etti. Tam 795 kez Seçil Erzan’la görüşen Nazlı Can'ın telefonunun, aynı gün içinde HTS kayıtlarında, hep değişik ilçelerde baz sinyali vermesi dikkat çekiyor. Örneğin, gün içinde yapılan görüşmelerde, Nazlı Can’ın Çorlu’da, birkaç saat sonra İstanbul Göktürk’te, sonra Beşiktaş’ta olduğu görülüyor. Nazlı Can'ın, Seçil Erzan’la ‘Ahmet Can’ üzerine kayıtlı olan hat üzerinden en son 30 Mart 2023 günü görüştüğü görülüyor.

Çıkarılan dokümanlarda, Seçil Erzan’la cep telefonundan görüşen ünlü isimlerin telefon görüşme kayıtları da yer alıyor. Bunlardan çok konuşulan müştekilerden biri olan Arda Turan, tam 131 kez Erzan ile telefonda görüşmüş.

Semih Kaya'nın 20 kez, Musa Mert Çetin'in ise 46 kez telefon görüşmesi bulunuyor. Fulya Terim, 24 kez görüşürken, damadı Volkan Bahçekapılı ise 7 kez Seçil Erzan’la telefon görüşmesi yapıyor. Çok konuşulan isimlerden biri olan Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap'ın ise 195 kez Seçil Erzan’la karşılıklı görüşmesi kayıtlarda yer aldı.

Seçil Erzan’ın dosyada şüpheli olan isimlerle yaptığı görüşmelerin kaydı da dikkat çekiyor. Örneğin çok merak edilen Zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün, tam 233 kez Seçil Erzan’la görüşme trafiği bulunuyor. Seçil Erzan'ın diğer şüpheli Ali Yörük ile 106 kez görüştüğü göze çarpıyor. Seçil Erzan’ın, Köşkdere Otomotiv adına kayıtlı telefon numarasıyla da 137 görüşme kaydı bulunuyor.

SON İKİ GÜNÜN TRAFİĞİ

Olayın ilk alevlendiği 6 Nisan ve olayın patlak verdiği 7 Nisan’da, Seçil Erzan kimlerle görüştü? İşte o görüşmelerin detayları: Seçil Erzan 6 Nisan sabahı saat 07.09’da Ali Öztürk adında biriyle görüştü. O gün İnci Çeviker, Seçil Erzan’la 6 kez telefonla görüştü.

İki Kez Ali Yörük’le görüşen Seçil Erzan’ın, bir başka müşteki olan Ömer Kahraman’la da görüşmesi yer alıyor. Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin’le telefonla görüşen Erzan, soruşturmada yer almayan bazı isimlerle de yapılan görüşmeleri yer alıyor.

Olayın patlak verdiği gün, 7 Nisan’da sabah ilk görüştüğü kişi İnci Çeviker oluyor. Ardından diğer müştekilerden Ömer Kahraman ve Arda Turan’ın görüşmeleri dikkat çekiyor. Köşkdere Otomotiv'e ise mesaj atıyor ve telefonda görüşmesi kaydediliyor. Ayrıca son görüşme yapılan kişilerden biri de zabıta memuru Hüseyin Eligül’dü. Seçil’i en son saat 15.24’de arayan kişinin ise Arda Turan olduğu görülüyor. Arda Turan’ın görüşmesi ise sadece 1 saniye sürüyor.

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